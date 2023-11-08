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Данілов: Найближчим часом будуть нові ініціативи щодо мобілізації

13.12.2023 / 17:27
На наступному засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції у сфері мобілізації.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю BBC.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - повідомив Данілов.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні ставки верховного головнокомандувача президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - сказав секретар РНБО.

Данілов
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