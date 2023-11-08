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Кудрицький розповів, що потрібно зробити для стійкості української енергосистеми

13.12.2023 / 16:25
Щоб забезпечити більшу стійкість української енергосистеми цього зимового періоду, необхідно вивести з ремонтів якнайбільше енергоблоків електростанцій та збільшити обсяги комерційного електропостачання.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми можемо сфокусувати свої зусилля на тому, щоб вивести якомога більше енергоблоків з ремонту, щоб принаймні частину зими мати збільшені обсяги генерації в енергосистемі. Друге, що ми повинні зробити - нарешті замінити аварійну допомогу на звичайний комерційний імпорт", - відзначив Кудрицький.

Голова правління "Укренерго" додав, що питання збільшення імпорту електроенергії є регуляторним. Наразі "Укренерго" забезпечило можливість імпорту електроенергії на рівні 1,7 ГВт, але навіть у години пікового споживання ця потужність використовується приблизно лише на третину.

Така ситуація, за словами Кудрицького, відбувається через невідповідність регулювання на українському ринку електроенергії із регулюванням на європейському ринку. У майбутньому Україна має акцентувати увагу на привертанні інвестицій для будівництва нових генеруючих потужностей.

Нагадаємо, внаслідок численних обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення постраждала половина всієї енергосистеми України. Деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню. Енергетики зробили все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону. Особлива увага приділялася захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків і споживачів під час надзвичайних ситуацій, які можуть бути викликані майбутніми  обстрілами.

За словами Кудрицького, в Україні відновили лише ті об’єкти, які зазнали найменших ушкоджень, кілька енергоблоків також відремонтували лише частково. Головною проблемою є пошук трансформаторів, які передають електроенергію від електростанцій до будинків людей.

В "Укренерго" та Міненерго закликали населення ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі.

Укренерго, Кудрицький
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