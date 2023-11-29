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Жан-Франсуа Док: Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році

01.12.2023 / 09:10
Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році, повідомив інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, з українського боку в заході взяли участь заступники міністра оборони України - Дмитро Кліменков і генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

"Цього тижня ми вже отримали кошти та здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ CAESAR. Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, по можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", - наголосив генерал-лейтенант Гаврилюк.

Сторони також розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері й налагодження логістичного забезпечення між країнами.

"Франція докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - зазначив Док.

Гаврилюк, Кліменков, Жан-Франсуа Док
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