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Волкер: Зволікання із приєднанням України до НАТО стимулює путіна до нескінченного продовження війни

30.11.2023 / 17:27
Зволікання із приєднанням України до НАТО стимулює режим президента російської федерації володимира путіна до нескінченного продовження війни.

Північноатлантичний альянс має прийняти Україну якомога швидше. Про це сказав колишній посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер на конференції у Європарламенті.

"Політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для путіна - продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для путіна продовжувати війну", - сказав американський дипломат.

"Прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, - що Україна стане членом НАТО якнайшвидше", - сказав Волкер.

"Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для росії - руйнівним", - зазначив американський дипломат.

Він зауважив, що практичне втілення вступу України в НАТО є не таким складним, як вважається.

"Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО - Україна, що стаття п'ята (Вашингтонського договору. - Gazeta.ua) означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття не містить специфічних зобов'язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз. Тому що тренування, обладнання, дані розвідки, - це все НАТО вже надає Україні", - пояснив Волкер.

НАТО може зробити більше для допомоги Україні, сказав дипломат.

Зокрема, це стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі.

НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі. Волкер назвав атаки Росії на цивільні судна піратством.

"НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною", - сказав Волкер.

Волкер
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