Єреван скликав екстрені переговори в ЄАЕС з приводу блокування своїх вантажівок росією

Як пише "Європейська правда", про це журналістам заявив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, повідомляє "Арменпресс".

За його словами, Вірменія почала дії в рамках ЄАЕС, для чого скликала термінову нараду, яка відбудеться в найближчі два дні.

Він додав, що в Єревані вивчають матеріали, опубліковані "россєльхознадзором" про нібито зростання порушень поставок рослинної продукції з Вірменії.

"Ми вивчаємо їх, щоб зрозуміти, наскільки продукція, вироблена нашими бізнесменами, не відповідає нормам, які застосовує росія", – додав Керобян.