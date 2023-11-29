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Єреван скликав екстрені переговори в ЄАЕС з приводу блокування своїх вантажівок росією

30.11.2023 / 14:21
росія протягом декількох днів відмовляє у в'їзді понад 60 вантажівок з Вірменії з експортованими товарами, через що Єреван скликав екстрені переговори в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Як пише "Європейська правда", про це журналістам заявив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, повідомляє "Арменпресс".

За його словами, Вірменія почала дії в рамках ЄАЕС, для чого скликала термінову нараду, яка відбудеться в найближчі два дні.

Він додав, що в Єревані вивчають матеріали, опубліковані "россєльхознадзором" про нібито зростання порушень поставок рослинної продукції з Вірменії.

"Ми вивчаємо їх, щоб зрозуміти, наскільки продукція, вироблена нашими бізнесменами, не відповідає нормам, які застосовує росія", – додав Керобян.

Вірменія, Керобян
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