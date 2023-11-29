Енергоатом та Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських АЕС

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість виробництва ядерного палива для національної безпеки, вказавши, що співпраця з міжнародними партнерами у цій галузі є стратегічно важливою.

Окрім цього, дана угод стане черговим кроком на шляху витіснення Росії зі світового ринку в атомній галузі. Президент "Енергоатома" Петро Котін назвав цей контракт "важливою стратегічною домовленістю" і визначив його як крок до забезпечення стабільних поставок збагаченого урану для виробництва ядерного палива протягом наступних десяти років. Це стало черговим кроком до забезпечення енергетичної незалежності України.

Зазначається, що термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів закінчується у 2025 році, тому було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для українських АЕС.