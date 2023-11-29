Войти | Зарегистрироваться
06:15

четверг,
30 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Енергоатом та Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських АЕС

29.11.2023 / 16:25
27 листопада ДП "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість виробництва ядерного палива для національної безпеки, вказавши, що співпраця з міжнародними партнерами у цій галузі є стратегічно важливою.

Окрім цього, дана угод стане черговим кроком на шляху витіснення Росії зі світового ринку в атомній галузі. Президент "Енергоатома" Петро Котін назвав цей контракт "важливою стратегічною домовленістю" і визначив його як крок до забезпечення стабільних поставок збагаченого урану для виробництва ядерного палива протягом наступних десяти років. Це стало черговим кроком до забезпечення енергетичної незалежності України.

Зазначається, що термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів  закінчується у 2025 році, тому було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для українських АЕС.

Галущенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.