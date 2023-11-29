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Бізнес рада Канади: Наші підприємці проявляють інтерес до інвестування в Україну

29.11.2023 / 10:12
Все більше канадських підприємців проявляють інтерес до інвестування в Україну.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив президент Бізнес ради Канади Голді Гайдер.

“Зацікавлення канадського бізнесу в інвестуванні в Україну зараз зростає. Минулого року люди намагалися осягнути – що саме відбувається, залишаючись чутливими до того, що у країні йде війна. Протягом двох років, що минули, сформувалися відносини, частково відновилися подорожі, були запущені проєкти, з’явилися успішні кейси. Це створило певне “прикриття” для інших, аби сказати: “Гаразд, можливо, я теж можу допомогти – скажіть, як саме”, - сказав Гайдер. На його переконання, “з кожним роком ми поглиблюватимемо вже й так міцні зв’язки між Канадою й Україною та робитимемо це з бізнесової точки зору, що переживе будь-який уряд і війну”.

Додамо, що підсумками 2021-го року товарообіг між Канадою та Україною досяг рекордного рівня, наблизившись до 350 млн дол США. Минулого року він трохи знизився через фактори, переважно пов’язані із початком російського вторгнення.

Бізнес рада Канади
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