шойгу: за планом міноборони рф війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

На нараді з генералітетом шойгу заявив, що, за планом міноборони рф, війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року.

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив він.