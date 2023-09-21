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шойгу: за планом міноборони рф війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року

27.09.2023 / 13:19
міністр оборони рф сергій шойгу заявив про плани воювати з Україною до 2025 року.

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

На нараді з генералітетом шойгу заявив, що, за планом міноборони рф, війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року.

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив він.

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