Краєв: Більшість світу готова говорити про майбутнє без росії

Про це в ефірі Українського Радіо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Він зазначив, що американці зараз більш скрупульозно реагують на те, що саме треба Україні. "Наші запити тепер виконуються не щомісячно, а фактично щотижнево. Бо вони розуміють, що при наступі змінна природа війни стає ще більш непередбаченою", - акцентував Краєв.

При цьому експерт додав, що проєкти зі спільного виробництва зброї в Україні - це дуже позитивні тенденції". "Ці компанії показують великим західним інвесторам, що навіть зараз в Україну можна привозити своє обладнання, можна вкладатися і це буде працювати", - сказав він.

Говорячи про те, наскільки у світі є розуміння того, що українська "Формула миру" може спрацювати, експерт зазначив: "Ми побачили, що більшість світу, в тому числі значна частина Глобального Півдня, готова говорити про майбутнє світу без росії. Вони готові говорити про нову систему безпеки, де москва не має права голосу. І дуже правильно, що серед цих країн був Китай, який дійсно активно долучився до цього процесу. Тому перспективи нашої Формули миру доволі непогані".

Проте, за його словами, цей процес "може почати свій рух тільки коли ми виженемо з нашої території російські війська".