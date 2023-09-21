В Офісі омбудсмена роз’яснили, за що можуть позбавити батьківських прав

Як передає Укрінформ, про це нагадує Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з посиланням на постанову Пленуму Верховного Суду від 20 березня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав».

«Якщо законний представник дитини самоусунувся від виконання своїх обов’язків, в інтересах дитини діє орган опіки та піклування за місцем проживання дитини. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо всіх своїх дітей або когось із них», - зазначили в Офісі омбудсмена.

Позбавити батьківських прав можна лише стосовно дитини, яка не досягла 18 років, і тільки з причин, передбачених статтею 164 Сімейного кодексу України.

Ідеться про осіб, які:

не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини, забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;

жорстоко поводяться з дитиною;

є хронічними алкоголіками або наркоманами;

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Зазначається, що позбавлення батьківських прав здійснюється виключно судом, який бере до уваги інформацію про соціальний супровід сім’ї або особи (у разі здійснення такого супроводу).

Під час розгляду судом справи обов'язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок про доцільність чи недоцільність позбавлення особи батьківських прав.

«Висновок не є обов'язковим для суду. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. Водночас статтею 169 Сімейного кодексу України особам, позбавленим батьківських прав, надано право звернутися до суду з позовом про їх поновлення», - йдеться у повідомленні.

Також в Офісі омбудсмена пояснили, що не можна позбавити батьківських прав особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків унаслідок душевної хвороби, недоумства чи іншого тяжкого захворювання (крім хронічного алкоголізму чи наркоманії) або з інших не залежних від неї причин.