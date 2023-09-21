Войти | Зарегистрироваться
17:18

суббота,
23 сентября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Генштаб ЗСУ: російські військові на ТОТ займаються масовими крадіжками

23.09.2023 / 10:10
На окупованих територіях (ТОТ) місцеве населення продовжує страждати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення і брак продуктів харчування займаються масовими крадіжками.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Так, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому місті Токмаку Запорізької області окупанти змушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, харчові продукти та консервацію.

ТОТ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 сентября
22 сентября
21 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.