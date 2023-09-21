Генштаб ЗСУ: російські військові на ТОТ займаються масовими крадіжками

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Так, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому місті Токмаку Запорізької області окупанти змушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, харчові продукти та консервацію.