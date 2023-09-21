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Гроссі: На окупованої ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження зупинених реакторів

24.09.2023 / 10:10
На території окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) пробурили десять свердловин підземних вод для охолодження зупинених реакторів, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

У заяві, опублікованій на сайті МАГАТЕ 22 вересня, ідеться про те, що завершення буріння свердловин "наближає станцію до ухвалення довгострокового рішення щодо забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів після руйнування Каховської дамби".

Також Гроссі відзвітував, що експерти МАГАТЕ цього тижня продовжили обходи Запорізької АЕС і підтвердили наявність замінованих ділянок на території станції.

"Команда відвідала головні диспетчерські енергоблоки 2, 5 і 6, де вони помітили, що енергоблоки 2 і 5 залишаються в стані холодного зупину, а енергоблок 6 - у гарячому зупині. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори четвертого і п'ятого енергоблоків і провела обходи по периметру ЗАЕС. Під час обходу група не помітила будь-якого важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомляли раніше, залишаються на місці", - ідеться в заяві.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ наголосив, що кадрове забезпечення станції, як і раніше, викликає занепокоєння, оскільки значна кількість співробітників покинула ЗАЕС, включно з ліцензованими операторами з головних диспетчерських.

Гроссі, МАГАТЕ
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