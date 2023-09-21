ISW: Контрнаступальні дії українських військових не дають загарбникам сформувати додаткові сили

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14:21
МО Великої Британії: Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців
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11:14
У Вірменії звинуватили російські ЗМІ в гібридній війні проти країни
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10:12
Шеппс: Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з українським народом
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15:23
Юсов: Мобілізація в росії торкнеться і жителів москви
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14:21
Туск розкритикував рішення Польщі запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України
- 14:21
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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09:10
Дуда: Рішення зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку було правильним
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16:20
Влада росії готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для власного населення
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13:19
Свириденко: Україна запровадить аукціони, через які аграрії купуватимуть послуги з розмінування своїх земель
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18:30
Через заборону експорту зерна Україна може втратити близько €600 млн до кінця року
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17:27
Підласа: У Держбюджеті 2024 коштів на будівництво нових доріг не передбачено
- 09:10
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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