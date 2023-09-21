ISW: Контрнаступальні дії українських військових не дають загарбникам сформувати додаткові сили

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У публікації наводиться заява міністра оборони рф сергія шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" наприкінці червня. Експерти уточнюють, що він, найімовірніше, мав на увазі серед інших формувань 25-у армію, яка в середині травня розпочала набір особового складу з Далекого Сходу.

Формування цієї 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення зс рф, йдеться у звіті.

"російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк саа", - кажуть в Інституті вивчення війни.

Як раніше уточнював начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, у незавершеній по формуванню 25-й армії рф є близько 15 000 військовослужбовців, тоді як російські військові, як повідомляється, сподівалися набрати туди 30 000 контрактників, звертають увагу в ISW.

За оцінками українських військових, 25 дивізія саа не буде боєздатною як мінімум до 2024 року.

"росія раніше намагалася сформувати 3-й армійський корпус влітку 2022 року як резервні сили, але восени 2022 року розгорнула і витратила більшу частину цього погано підготовленого формування, захищаючись від українського контрнаступу", - додають експерти у звіті.