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Міноборони затвердило для українських десантників нові нарукавні знаки

25.09.2023 / 13:19
Міноборони затвердило для 71-ої та 82–ої бригад українських десантників нові нарукавні знаки.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

“Для захисників 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ розроблено нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) та темно-зелений кольори. Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затверджено малюнок на рукаві воїнів 82—ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі. Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.

“Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ продовжує оновлювати мілітарну геральдику”, — зазначається в повідомленні.

геральдика
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