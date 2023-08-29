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Сумленний: росіяни – не етнічна нація, а політичний конструкт

29.08.2023 / 10:12
У Німеччині для зміни ставлення до можливого розпаду росії треба просувати ідею, що росіяни – не етнічна нація, а політичний конструкт, від якого треба звільнити поневолені етноси.

Таку думку висловив політолог (Німеччина), директор European Resilience Initiative Center в Берліні Сергій Сумленний під час онлайн-виступу на міжнародній науково-експертній конференції "Виклики для України і майбутнє російської імперії", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже хотів би, щоб росія розпалася якомога швидше. Я думаю, що це було б на користь усьому світові. У нас є багато неонацистських партій, які закінчать своє існування в Європі, терористичних рухів по світу, і війн буде набагато менше, і сусідам росії, насамперед Україні, буде набагато спокійніше. Але ця ідея «не продається» в Німеччині», - сказав Сумленний.

Він зазначив, що в уявленні Заходу росія виглядає як стала конструкція, якій треба допомогти «повернутися до норми», позбавивши її від путіна і його генералів, і «все буде добре». При цьому повністю ігнорується історичний досвід, що росія насправді зовсім не стала конструкція, це абсолютно новий конструкт, який політично оформився лише на початку XVIII століття.

Окрім того, за словами експерта, в Німеччині є популярною думка, яка посилилася після Другої світової війни, що не існує поганих націй. Тому, на думку Сумленного, треба просувати серед німецької аудиторії ідею, що росіяни – це не етнічна нація, а політичний конструкт.

«росія була створена як політичний конструкт, і вона пропонує себе як політичний конструкт, як імперію. Там є свої внутрішні етнічні ієрархії, але це політичний конструкт, і треба говорити про те, що йдеться про звільнення етносів від цього непотрібного політичного конструкта. Тобто це не нація погана, а політичний конструкт поганий. І ми маємо докази, що він може існувати виключно у вигляді імперії та у вигляді експансії», - зазначив директор European Resilience Initiative Center у Берліні.

Коментуючи поширені на Заході побоювання, що розпад росії може виглядати як громадянська війна в ядерній країні, він зауважив, що як контраргумент можна нагадати про «путч» пригожина, якому ніхто з росіян не чинив опору.

На думку Сумленного, розпад росії може виглядати як оголошення незалежності певним суб’єктом рф, з яким ніхто не воюватиме.

росія, Сумленний
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