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Маляр: На окупованих територіях фсб росії намагається посилити боротьбу з українськими патріотами

29.08.2023 / 11:14
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей фсб росії намагається посилити боротьбу з патріотично налаштованими людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

Яка саме обстановка в окупації

"На тимчасово окупованій території України російська окупаційна "влада" намагається дедалі більше посилювати заходи з недопущення поширення проявів проукраїнських настроїв серед населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цією метою російські окупанти удосконалюють практику постійного та ситуативного реагування на прояви патріотично налаштованих громадян шляхом застосування планових та раптових перевірок і репресивних заходів та спеціальних пропагандистських акцій.

Що відбувається на захоплених територіях Запорізької області

Від початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували впровадження грантової російської програми "росія: країна можливостей".

Вона під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав'язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.

Крім того, представники фсб рф активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян.

Ситуація в Херсонській області

Маляр повідомила, що було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російські військовослужбовці ретельно перевіряють мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карт українських операторів.

"Водночас російські окупанти час від часу, без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, в яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення", - пише заступник міністра оборони.

Так, 24 серпня цього року було раптово введено заборону на в'їзд і виїзд громадян у населеному пункті Великі Копані на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підставою для проведення блокування населеного пункту стало нібито виявлення державної української символіки.

Маляр
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