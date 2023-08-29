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Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
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Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму

29.08.2023 / 09:10
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму, на який уже запрошено сотні виробників зброї з усього світу.

"Україна збільшила виробництво озброєння в кілька разів. Восени цього року відбудеться перший Оборонний Форум. Сотні світових виробників зброї запрошені до участі. Українські компанії візьмуть участь. Я запрошую і чеські компанії долучитись", - сказав Кулеба, виступаючи перед співробітниками Міністерства закордонних справ Чехії в присутності чеського колеги Яна Ліпавського.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї, а й у спільному виробництві озброєнь. "Це ситуація, від якої виграють усі", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства

Кулеба перебуває в Чехії з візитом у рамках підготовки до парламентського саміту Кримської платформи, який має відбутися в Празі в жовтні.

Кулеба, зброя
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