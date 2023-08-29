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Зеленський: Влада вже готує потужний вересень

28.08.2023 / 15:23
Міжнародна активність України у вересні буде не меншою, ніж на поточному тижні. Влада вже готує потужний вересень.

Про це написав президент Володиимр Зеленський у Telegram в неділю, 27 серпня.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями", – запевнив він.

За словами глави держави, першим питанням є захист: "Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень".

Також, за словами Зеленського, це безпекові гарантії для України.

"Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури", – повідомив він.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна також готується до міжнародних заходів, зокрема сесії Генеральної Асамблеї ООН й Саміту перших леді й джентльменів. Продовольча безпека світу стоятиме в пріоритеті. Також протягом тижня очікуються кілька нарад із цих питань.

Також він запевнив, що Україну "чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію".

Як нагадав президент, днями було ухвалено нове санкційне рішення США проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до депортації українських дітей із тимчасово захоплених територій.

"Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", – заявив президент.

Зеленський
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