Макеєв пояснив, чому росіяни встигли вибудувати лінії оборони

Про це сказав посол України у Німеччині Олексій Макеєв, пишуть Deutsche Welle.

"росія мала час, щоб підготуватися до оборони", – сказав український посол.

"Дуже багато часу пішло на підготовку й оснащення українських бригад, бригад наступу", – заявив Макеєв.

Зараз бригади оснащені й забезпечені західним озброєнням і боєприпасами, сказав посол.

Макеєв нагадав про дебати у Німеччині, які вирували навколо постачання Україні бойових машин піхоти та зенітних систем.

Одним з наслідків зволікань Заходу стало те, що це дало москві час укріпити позиції на захоплених українських територіях, встановити мінно-вибухову загороджувальну смугу, ширина якої подекуди сягнула 20 км, сказав Макеєв.

Щодо німецьких крилатих ракет Taurus, Макеєв сказав, що Україна проводить "дуже прагматичні й предметні переговори" з німецьким урядом стосовно цього питання.

Говорячи про мирні переговори з російською федерацією, посол заявив: "Йдеться про руйнування, а росія і, на жаль, російське населення взагалі не хочуть України як такої, на тлі цього немає бажання йти на переговори з готовністю до компромісу".

"Нині дуже багато партнерів це зрозуміли, тож на нас не чинять тиску, щоб ми йшли на переговори з росією", – сказав Макеєв.