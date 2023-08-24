Зеленський: Українські військові просять посилити мобілізацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК - дуже важливі", - наголосив глава держави.

За його словами, зараз потрібно прискорити процес вирішення проблем з військкоматами та військово-лікарськими комісіями, а потім обговорювати можливе посилення мобілізації.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Також окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки.