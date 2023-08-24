Войти | Зарегистрироваться
22:03

четверг,
24 августа
Онлайн
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Джемілєв: Сподіваюсь, що усі провідні країни світу підтримають українську Формулу миру

24.08.2023 / 10:12
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив сподівання, що усі провідні країни світу підтримають Формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мустафа Джемілєв сказав під час виступу на третьому саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.

Джемілєв зауважив, що останнім часом з'явилося багато так званих «мирних ініціатив» щодо припинення російсько-української війни.

«Причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ із території України. А окремі політики висловлюються, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений, що якби йшлося про їхні власні території, такі пропозиції не лунали б. Зрозуміло, що Україна, наше суспільство їх ніколи не схвалять», - зазначив Джемілєв.

За його словами, великою помилкою є думка, що нібито можна запобігти розширенню військового конфлікту та забезпечити довгостроковий мир шляхом задоволення незаконних вимог агресора та терориста.

«Проте дуже надихає, що абсолютна більшість людства – на боці справедливості, на боці України. Тому ми не маємо сумніву, що наші землі будуть звільнені, і руки, протягнуті до цілісності України, будуть зламані. Дуже сподіваюся, що усі провідні країни світу підтримають мирний план із 10 пунктів, запропонований Президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає, насамперед, виведення російських військ з усіх окупованих територій України», - сказав Джемілєв.

Він підкреслив, що якнайшвидше звільнення півострова вкрай важливе для корінного народу Криму - кримських татар.

«Для нас це питання виживання та подальшого розвитку або ж повного зникнення як самобутньої нації», - наголосив Мустафа Джемілєв.

Джемілєв
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 августа
23 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.