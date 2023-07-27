Bloomberg: З колишнього генпрокурора України суд ЄС зняв санкції

Суд скасував рішення щодо пшонки та його сина артема, повідомило американське видання Bloomberg.

26 липня суд аргументував рішення про скасування санкцій проти пшонки та його сина артема, який був народним депутатом від партії регіонів, помилками в оцінці та сумнівами в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

пшонки оскаржували рішення Ради ЄС від березня минулого року про продовження санкцій щодо них. У вересні ЄС сзняв з обох санкції.

віктор пшонка був генеральним прокурором у 2010-14 роках. Під час Революції гідності втік з України і переховується від слідства.

Верховна Рада висловила недовіру пшонці, що мало наслідком його відставку з посади.

У березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти віктора пшонки.