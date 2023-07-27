У МВС розповіли про нову шахрайську схему у Facebook

У Facebook користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю ви його знаєте…". Таким чином шахраї за допомогою фішинга хочуть вкрасти конфіденційні дані українців.

Про це повідомляє МВС. Для того, щоб вберегтися від викрадення конфіденційних даних потрібно: у жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями. Одразу надсилати скаргу на допис та блокувати його розповсюдника;

ніколи та нікому не повідомляти свої особисті й банківські дані;

використовувати складні паролі, які містять великі й малі літери, цифри та символи;

програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел;

захистити свій фінансовий номер: заборонити віддалений перевипуск SIM-карти або перейти на контрактне обслуговування;

завжди перевіряти інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.