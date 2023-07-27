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Железняк: У будівлі Комітету ВРУ з питань енергетики тимчасово відключили світло через несплату

27.07.2023 / 13:19
У будівлі Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг тимчасово відключили світло через несплату.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

"І смішно і сумно. У нас в будівлі Комітету пропало світло. Відключили за несплату. Найкумедніше що в цій будівлі знаходиться наш Комітет з питань податкової, митної та фінансової політики та Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Раніше була така ж сама історія з опаленням", - написав Железняк.

Він нагадав, що формально будівля належить готелю "Національний". Пізніше Железняк поінформував, що світло в будівлі з'явилося.

Народний депутат Давид Арахамія, голова монобільшості у парламенті, звинуватив фракцію "Батьківщини" у спробах влаштувати "бойкот роботи". Як зауважив нардеп Ярослав Железняк, рішень, у тому числі і кадрових, сьогодні не очікується.

Железняк, світло
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