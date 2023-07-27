Перехід Анатолія Трубіна в "Інтер" на межі зриву

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Анатолій Трубін є вихованцем футбольного клубу "Шахтар", за основну команду дебютував у 2019 році. З плином часу молодий голкіпер витіснив з основного складу легенду "гірників" Андрія Пятова завдяки впевненій грі на стрічці.

Від початку літа у ЗМІ все частіше з'являлися чутки про перехід Трубіна до "Інтера". Італійський клуб продав свого основного голкіпера Андре Онану в "Манчестер Юнайтед", тому шукав йому гідну заміну. Українець називався серед головних претендентів на роль першого номера міланської команди.

Однак, схоже, Анатолій Трубін не перейде до "Інтера" цього трансферного вікна. "Нерадзуррі" відчувають серйозні фінансові проблеми, і не готові платити "Шахтарю" 15-20 млн євро. Фіналіст минулого розіграшу Ліги Чемпіонів планує підписати 34-річного Янна Зоммера з "Баварії", який у минулому сезоні підміняв травмованого Мануеля Нойєра.





