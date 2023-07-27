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Експерт розповів про ракети "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одещину

26.07.2023 / 17:27
Протикорабельні ракети "Онікс" дуже складно збивати.

росіяни активно використовують їх для обстрілів Одещини, сказав військовий експерт Роман Світан "24 каналу".

"Дуже хороша ракета, вона ще в Радянському Союзі починалася розроблятися. Дуже хороший двигун, який в основному працює на великих швидкостях. Це прямоточний "движок", там не двигун в прямому сенсі слова, а камера згоряння, яка використовує закони аеродинаміки, звуження, зменшення тиску, уприскування палива. Використовується простий гас, він горить, як у форсажній камері в турбореактивному двигуні", – сказав він.

Двигун ракети є по суті великою форсажною камерою. Для неї потрібна дуже велика швидкість, тому стартовий прискорювач піднімає її на висоту 14 км.

"Після цього пороховий прискорювач розганяє до швидкості у три маха, а вже далі ефективно включається сам прямоточний двигун, і далі ракета зі швидкістю два-три маха йде на ціль, опускається на висоту 10 метрів над рівнем моря, там дуже хороший стоїть радіовисотомір, і тримає висоту до удару", – пояснив Світан.

Всі ці характеристики роблять "Онікси" складною ціллю, але і ці ракети можна збивати.

"Знищувати ці ракети дуже складно при підході до цілі, а в основному їх тільки помітно, коли вони виходять на ціль. Тут потрібна протиракета зі швидкістю більше, ніж сам "Онікс", швидкість повинна бути у два-три маха, це в основному ракета Aster 30 в SAMP/Т, тому ЗРК, який нам передали французи та італійці, або такі ж протиракети Patriot", – сказав експерт.

Навіть вибух поруч виводить ракету з ладу і її ніхто запускати не буде до повної ліквідації або перебирання.

"Спочатку треба обчислити, де ці "Онікси" знаходяться. "Будановці" в цьому сенсі молодці, вони буквально кожну ракету можуть відстежити, а далі туди, де вони починають базуватися, туди приходить Storm Shadow або інший апарат і знищує", – підсумував Світан.

Світан, Онікс
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