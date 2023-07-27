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Костріков: В Україні розробляють стандарт надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни

26.07.2023 / 16:25
В Україні розробляють та планують затвердити державний стандарт надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей.

Про це повідомив начальник відділу психологічної допомоги Міністерства у справах ветеранів Ігор Костріков під час круглого столу в Military Media Center.

Міністерство у справах ветеранів вже працює над проєктом постанови про державний стандарт надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей.

"З нашого боку є деякі сумніви щодо якості надання цих послуг і ми хочемо це врегулювати. Відбувся аудит Рахункової палати і також прийшли до того ж самого висновку, до якого прийшли ми ще раніше — про те, що не зовсім забезпечено моніторинг якості надання послуг психологічної допомоги", — зауважив Костріков.

Деталей щодо ДСТУ психологічної допомоги ветеранам війни наразі не уточнюють.

Нагадаємо, ще в 2022 році уряд ухвалив постанову, згідно якої  ветеранам та їхнім родинам надається безоплатна психологічна допомога.

Костріков
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