Вони стосуватимуться солдатів строкової служби. Про це повідомляє "24 канал".

Так, починаючи з 1 серпня строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, та військова служба яких продовжено понад встановлені строки, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

До того ж з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.