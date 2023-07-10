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Заміна радянської символіки на тризуб на щиті монумента «Батьківщина-мати» завершиться до 24 серпня

14.07.2023 / 13:19
У липні розпочинається заміна радянського герба на щиті монумента «Батьківщина-мати». Його замінять на український тризуб, повідомляє Мінкульт.

«Батьківщина-мати» це найвища скульптура Європи, а також пам’ятка української культури. Тож заміна радянського символу на тризуб є важливим кроком на шляху до культурної перемоги, наголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"На процес подолання наслідків радянізації, русифікації та комунізації є серйозний суспільний запит. Заміну герба срср на тризуб торік підтримали 85% респондентів, які взяли участь в опитуванні в "Дії"", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Вартість проекту – 28 млн грн.

"Її вдалося суттєво знизити порівняно з першими проектними розрахунками. Це стало можливим завдяки додатковим дослідженням, залученню експертів та використанню європейських технологій у виконанні робіт", - повідомляють у відомстві.

Окрім того, знесення пам’ятки коштувало б набагато дорожче. Фінансування витрат на встановлення тризуба на щиті буде виключно донорським коштом українського бізнесу.

Заміна радянської символіки на тризуб завершиться до 24 серпня 2023 року.

Мінкульт
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