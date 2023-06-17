Поліція Києва: На будівництві Подільського моста розікрали понад 100 мільйонів

Необґрунтоване завищення обсягів витрат становить 104 млн грн. Про це повідомила поліція Києва.

Одним із підозрюваних виявився директор КП, директор і голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства.

Підозрювані завищили обсяги витрат на виконану роботу і на оренду будівельної техніки.

Фігуранти вносили у службову документацію недостовірні відомості щодо оренди техніки.

Їм загрожує від семи до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Подільський міст через річку Дніпро будують 30 років. Розпочали у 1993 році, а завершити збиралися до 2002 року.

Будівництво неодноразово зупинялося, дату відкриття відкладали.

У січні 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно два роки, щоб запустити автосполучення через міст.

Торік міська рада виділила з місцевого бюджету на добудову мосту додаткові 183 млн грн.