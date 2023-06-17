Войти | Зарегистрироваться
07:50

среда,
21 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Столиця Резонанс

Поліція Києва: На будівництві Подільського моста розікрали понад 100 мільйонів

20.06.2023 / 17:27
Працівникам комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Київ" оголосили підозри у розкраданні коштів під час будівництва Подільського мосту.

Необґрунтоване завищення обсягів витрат становить 104 млн грн. Про це повідомила поліція Києва.

Одним із підозрюваних виявився директор КП, директор і голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства.

Підозрювані завищили обсяги витрат на виконану роботу і на оренду будівельної техніки.

Фігуранти вносили у службову документацію недостовірні відомості щодо оренди техніки.

Їм загрожує від семи до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Подільський міст через річку Дніпро будують 30 років. Розпочали у 1993 році, а завершити збиралися до 2002 року.

Будівництво неодноразово зупинялося, дату відкриття відкладали.

У січні 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно два роки, щоб запустити автосполучення через міст.

Торік міська рада виділила з місцевого бюджету на добудову мосту додаткові 183 млн грн.

Київ, Подільський міст
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июня
19 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.