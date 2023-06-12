Зеленський: Ми вже повернули 2526 українців та українок з ворожого полону

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам'ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо", – сказав Зеленський.

Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернули 2526 українців та українок, повідомив президент.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами.

"Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей. Про всіх пам'ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо", – сказав Зеленський.