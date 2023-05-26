Как сделать хорошее освещение в квартире

Правильное освещение способно существенно преобразить интерьер. Оно влияет на комфорт проживания, формирует настроение. Планировать освещение рекомендуется еще на этапе разработки дизайн-проекта квартиры.

Разные источники света

В современных интерьерах не принято использовать один источник света. Хотя такое решение кажется более удобным, достаточно установить один светильник с мощной лампой. Никаких лишних проводов и крепежей. Но с точки зрения комфорта и светодизайна, несколько источников локального света выглядят более привлекательными.

Многообразие светильников позволяет:

· использовать разные комбинации световой среды;

· управлять визуальным объемом пространства;

· зонировать помещение на место отдыха, работы и т.д.;

· экономить на электроэнергии.

Такой подход позволяет избежать большого контраста между темными углами помещения и громоздким светильником в центре. Возможных источников света может быть множество, в каталогеhttps://svetua.com.ua/ доступны целые коллекции светильников, идеально гармонирующих между собой. В комнатах с несколькими видами светильников комфортно себя чувствуют и те, кто находится за обеденным столом, и те, кто сидит на кресле и читает книгу рядом с торшером.

Виды освещения

При выборе вида освещения следует обязательно учитывать функционал помещения. Все выделяют три типа:

1. Направленное, либо прямое. Исходит от подвесных, встроенных потолочных светильников, настольных ламп. Объекты по прямым светом выглядят чуть объемнее, чем есть на самом деле. Подходит для зала, рабочей зоны.

2. Отраженное. Для получения подобного освещения светильники направляют на стену или потолок. В результате свет заполняет среду максимально равномерно. Отраженное освещение отличается мягкостью, не доставляет дискомфорт глазам. Оно подходит для спальни, зон отдыха в гостиной.

3. Акцентное. Представляет собой направленный, яркий свет, задача которого состоит в привлечении внимания к отдельным предметам интерьера, подчеркивании их размеров, дизайна. Использовать такой свет следует вдумчиво. Он не должен попадать на глаза.

Подсветка стен

Основной процент внимания в квартире отводится стенам, поэтому не стоит забывать об их подсветке. Особенно это касается больших гостиных. Дизайнеры рекомендуют располагать светильники по всему периметру. Подсвечивать можно не только стены, но и другие вертикальные поверхности.

Цветовая температура

Чтобы интерьер выглядел законченным и целостным, необходима монотонная среда. Именно поэтому светодиодные люстры, торшеры и другие светильники рекомендуется выбирать со схожей цветовой температурой. Исключением выступают случаи, когда нужно подчеркнуть определенные предметы, фактуру материалов.

Минимизация контакта с источником света

Как уже было упомянуто выше, при размещении светильников необходимо снизить прямой контакт с ними до минимума. Такого принципа, например, придерживаются в фешенебельных ресторанах. Посетители заведения должны акцентировать внимание на вкусных блюдах, а не отвлекаться на слепящие глаза лампочки.

Также следует отказаться от использования в спальне источников направленного света. Особенно, что касается зоны возле кровати. Более правильно установить осветительные приборы по периметру, обходя зону сна. Если по задумке дизайна в комнате требуется акцентный свет, то предупредить контакт глаз со светодиодами или лампочками помогут антибликовые решетки.

Качественное освещение в квартире вполне по силам сделать самостоятельно. При возникновении вопросов всегда можно воспользоваться консультациями специалистов профильного магазина, либо поискать ответы в интернете.