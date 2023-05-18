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Данілов: У відносинах з москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування

18.05.2023 / 11:16
Зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з росією. Для завершення війни агресор повинен покинути територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє", - заявив Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, справедливість буде лише тоді, коли російська федерація складе зброю та покине територію України.

РНБО, Данілов
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