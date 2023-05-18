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МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
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МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам

18.05.2023 / 09:10
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Перевірка поданих до Міністерства охорони здоров'я скарг на якість наданої медичної допомоги засвідчила, що в понад 50% випадків вона не відповідала стандартам і протоколам.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

"За останні п'ять років у понад 50% тих випадків, з якими зверталися до МОЗ зі скаргами на якість наданої медичної допомоги, виявилося, що медична допомога не відповідала стандартам і протоколам, тобто проблема є", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова".

За словами першого заступника міністра, зі скаргами звертаються не більше ніж 10% пацієнтів, які мають претензії до якості медичної допомоги.

За словами Дуброва, за якість медичної допомоги має відповідати медичний директор медзакладу, який контролює призначення. Він також додав, що "власник медзакладу теж має забезпечувати контроль, але на практиці це не працює".

Водночас Дубров повідомив, що міністр охорони здоров'я підписав кілька наказів щодо створення при МОЗ груп експертів за різними напрямами, які проводитимуть експертизу якості надання меддопомоги. Це будуть групи експертів, які пройшли конкурсний відбір і були рекомендовані медичними професійними організаціями.

"Вони проводитимуть моніторингові візити, оцінюватимуть якість надання меддопомоги в медзакладах різних регіонів. Наразі приблизно 15 груп експертів уже затверджено і найближчим часом вони почнуть працювати", - сказав заступник міністра.

Источник: Интерфакс-Украина
медична допомога, Дубров
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