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Буданов: Більшість проросійськи налаштованого населення з першим заходом ЗСУ до Криму виїде до рф

17.05.2023 / 18:30
Більшість радикально проросійськи налаштованого населення з першим заходом ЗСУ до Криму в будь-якому форматі – форматі наступу тощо – виїде через паромну переправу на материкову частину рф.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Різні люди.

На питання, чи функціонуватиме Кримський міст на той час, Буданов зазначив, що “Кримський міст не потрібен”.

«Я думаю, що Кримський міст не потрібен. Вони покинуть цю територію, там не самогубці, повірте мені. Ті, хто кричали “росіє, прийди”, це помітно по тих територіях, які звільнені. Де вони? В росії. Тут не буде винятку», – вважає керівник розвідки.

Буданов
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