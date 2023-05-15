Буданов: Більшість проросійськи налаштованого населення з першим заходом ЗСУ до Криму виїде до рф

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Різні люди.

На питання, чи функціонуватиме Кримський міст на той час, Буданов зазначив, що “Кримський міст не потрібен”.

«Я думаю, що Кримський міст не потрібен. Вони покинуть цю територію, там не самогубці, повірте мені. Ті, хто кричали “росіє, прийди”, це помітно по тих територіях, які звільнені. Де вони? В росії. Тут не буде винятку», – вважає керівник розвідки.