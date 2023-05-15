Канадские аукционы: какой выбрать?

Благодаря активным коммуникациям между владельцами авто из разных стран мира, покупка автомобилей за рубежом стала весьма актуальным трендом. В частности, это касается украинских покупателей б/у авто. Особую популярность приобрел сегодня рынок подержанного транспорта в Канаде. Он сейчас находится на максимальном уровне развития. Поэтому стоит заранее изучить канадские аукционы, чтобы подобрать интересный лот в соответствии с личными потребностями и возможностями.
Разберемся с особенностями работы торговых площадок, чтобы понять какой канадский аукцион лучше всего подходит для покупки автомобиля с доставкой в Украину.
Причины востребованности аукционов Канады
Приобретение машины в странах Северной Америки давно привлекает внимание автомобилистов нашей страны. Среди главных преимуществ выбора транспортного средства на торговых площадках континента:
- Экономия денежных средств. Даже с учетом всех расходов, связанных с покупкой, транспортировкой, растаможкой и ремонтом покупатель сохраняет весьма солидную сумму. Зачастую экономия достигает 25-30%.
- Широкий ассортимент предложений. Канадские пользователи довольно часто обновляют собственный автопарк. Поэтому на аукционах представлено внушительное количество лотов. Отличаются предложения как поколением и комплектацией, так и стоимостью.
- Хорошее техническое состояние машин. Даже при условии внушительного пробега автомобиль с канадского аукциона сохраняет замечательные характеристики. Это зависит, прежде всего, от внимательного и даже в чем-то трепетного отношения владельцев к машине. Кроме того, серьезное влияние оказывают законодательные требования по обслуживанию автомобилей, а также отличное состояние дорог.
При покупке машины через аукцион существенно сокращается риск мошенничества. А благодаря строгому декларированию всех дефектов покупатель точно знает за что платит деньги и на какое состояние автомобиля рассчитывать при его прибытии в Украину.
Какие торговые площадки самые популярные?
В числе топовых транспортных аукционов “Страны кленового листа”:
- Adesa;
- Impact Auto Auctions;
- Copart;
- IAAI (Insurance Auto Auctions);
- Calgary Auto Auction.
Рассмотрим каждый из аукционов подробнее.
Adesa: самый именитый и востребованный
Этот ресурс заслужил звание наиболее известного как в самой стране, так и за ее пределами. В том числе и среди украинских покупателей. Региональные представительства торговой площадки рассредоточены по всей стране. Общее количество офисов достигает 15. Филиалы офисов располагаются в портовых городах. Это существенно минимизирует проблемы с транспортировкой и ускоряет процесс подготовки машины к отправке.
На площадке Adesa представлены более десяти тысяч лотов. Автомобили с разной степенью повреждения предлагаются по доступной цене. К торгам на аукционе допускаются только лицензированные дилеры. Ставки принимаются в онлайн-режиме. Обязательное тестирование транспортных средств перед допуском к продаже позволяет быть уверенным в покупке.
Прозрачность всех процедур — еще одно весомое преимущество аукциона Adesa.
Impact Auto Auctions: наиболее выгодные предложения
Аукцион, сокращаемый иногда до аббревиатуры IAA, является одним из крупнейших канадских аукционов. В активе компании 14 действующих площадок, расположенных в разных регионах страны. Ассортимент предложений несколько уже, чем у оппонентов. Однако именно здесь предлагаются самые выгодные цены. В числе дополнительных преимуществ:
- максимальные комплектации автомобилей;
- минимально возможная цена;
- отличное состояние машины;
- возможность получения дополнительных скидок на выбранный лот;
- детальный осмотр транспортного средства перед продажей;
- прозрачность системы торгов;
- простота использования;
- несколько способов ставок.
Основная часть лотов на аукционе Impact Auto Auctions выставляется без ремонта. Автомобили в текущем состоянии стоят существенно ниже своих подрехтованных коллег. Это серьезно повышает выгоду сделки.
Копарт: максимально возможный выбор для всех желающих
Ежедневно на торгах аукциона Copart выставляются около 50 тысяч лотов из США и Канады. Активная торговля доступна как для дилеров, так и для частных лиц. На аукционе представлены автомобили в разных ценовых категориях. Можно подобрать как недорогое предложение эконом класса, так и стильный автомобиль премиум-сегмента, спорткар или грузовое авто. Наибольшим спросом среди украинцев пользуются бюджетные автомобили в ценовой категории до пяти тысяч долларов.
Основные преимущества аукциона Копарт:
- простота и удобство веб-ресурса;
- невероятное разнообразие лотов;
- доступность.
Страховой аукцион Insurance Auto Auctions
Insurance Auto Auctions — это торговое пространство, заточенное на работу с техникой, попавшей под страховые случаи:
- вандализм;
- дорожно-транспортные происшествия;
- попадание в воду;
- угон;
- заводские неполадки.
В числе частых предложений от продавцов:
- транспортные средства, списанные банками или страховыми компаниями;
- пострадавшие в ДТП машины с той или иной степенью повреждения;
- легковушки и грузовики;
- сельхозтехника, строительное оборудование и спецмашины;
- лодки и мотоциклы.
В настоящее время этот аукцион — один из главных поставщиков подержанных авто в страны Европы.
Public Car Auction in Calgary: еженедельный онлайн автоаукцион
Торговая площадка уже двадцать пять лет работает в индустрии вторичной продажи авто. Сотни автомобилей разных форм, цветов и размеров представлены по вполне доступной стоимости.
Открытые аукционы проводятся каждую неделю и позволяют найти выгодные предложения всем желающим.
Как выбрать аукцион для покупки авто в Канаде?
Вот несколько советов, которые помогут вам сделать выбор:
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Исследуйте репутацию аукциона. Просмотрите отзывы и оценки других покупателей, чтобы узнать, насколько надежен и профессионален аукцион.
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Узнайте, какие виды автомобилей продает аукцион. Некоторые аукционы специализируются на продаже новых автомобилей, в то время как другие продают только подержанные автомобили.
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Узнайте о стоимости покупки. Некоторые аукционы могут взимать дополнительные сборы, такие как плата за регистрацию или комиссионные. Убедитесь, что вы знаете все цены, прежде чем делать ставки на автомобиль.
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Просмотрите список доступных автомобилей. Проверьте, есть ли на аукционе автомобили, которые вам интересны, и убедитесь, что они соответствуют вашим требованиям.
Для получения доступа к максимально возможному количеству лотов по минимальным ценам стоит заручиться поддержкой опытной посреднической компании.