Канадские аукционы: какой выбрать?

Благодаря активным коммуникациям между владельцами авто из разных стран мира, покупка автомобилей за рубежом стала весьма актуальным трендом. В частности, это касается украинских покупателей б/у авто. Особую популярность приобрел сегодня рынок подержанного транспорта в Канаде. Он сейчас находится на максимальном уровне развития. Поэтому стоит заранее изучить канадские аукционы, чтобы подобрать интересный лот в соответствии с личными потребностями и возможностями.

Разберемся с особенностями работы торговых площадок, чтобы понять какой канадский аукцион лучше всего подходит для покупки автомобиля с доставкой в Украину.

Причины востребованности аукционов Канады



Приобретение машины в странах Северной Америки давно привлекает внимание автомобилистов нашей страны. Среди главных преимуществ выбора транспортного средства на торговых площадках континента:

Экономия денежных средств. Даже с учетом всех расходов, связанных с покупкой, транспортировкой, растаможкой и ремонтом покупатель сохраняет весьма солидную сумму. Зачастую экономия достигает 25-30%.

Широкий ассортимент предложений. Канадские пользователи довольно часто обновляют собственный автопарк. Поэтому на аукционах представлено внушительное количество лотов. Отличаются предложения как поколением и комплектацией, так и стоимостью.

Хорошее техническое состояние машин. Даже при условии внушительного пробега автомобиль с канадского аукциона сохраняет замечательные характеристики. Это зависит, прежде всего, от внимательного и даже в чем-то трепетного отношения владельцев к машине. Кроме того, серьезное влияние оказывают законодательные требования по обслуживанию автомобилей, а также отличное состояние дорог.

При покупке машины через аукцион существенно сокращается риск мошенничества. А благодаря строгому декларированию всех дефектов покупатель точно знает за что платит деньги и на какое состояние автомобиля рассчитывать при его прибытии в Украину.

Какие торговые площадки самые популярные?

В числе топовых транспортных аукционов “Страны кленового листа”:

Adesa;

Impact Auto Auctions;

Copart;

IAAI (Insurance Auto Auctions);

Calgary Auto Auction.

Рассмотрим каждый из аукционов подробнее.

Adesa: самый именитый и востребованный



Этот ресурс заслужил звание наиболее известного как в самой стране, так и за ее пределами. В том числе и среди украинских покупателей. Региональные представительства торговой площадки рассредоточены по всей стране. Общее количество офисов достигает 15. Филиалы офисов располагаются в портовых городах. Это существенно минимизирует проблемы с транспортировкой и ускоряет процесс подготовки машины к отправке.

На площадке Adesa представлены более десяти тысяч лотов. Автомобили с разной степенью повреждения предлагаются по доступной цене. К торгам на аукционе допускаются только лицензированные дилеры. Ставки принимаются в онлайн-режиме. Обязательное тестирование транспортных средств перед допуском к продаже позволяет быть уверенным в покупке.

Прозрачность всех процедур — еще одно весомое преимущество аукциона Adesa.

Impact Auto Auctions: наиболее выгодные предложения



Аукцион, сокращаемый иногда до аббревиатуры IAA, является одним из крупнейших канадских аукционов. В активе компании 14 действующих площадок, расположенных в разных регионах страны. Ассортимент предложений несколько уже, чем у оппонентов. Однако именно здесь предлагаются самые выгодные цены. В числе дополнительных преимуществ:

максимальные комплектации автомобилей;

минимально возможная цена;

отличное состояние машины;

возможность получения дополнительных скидок на выбранный лот;

детальный осмотр транспортного средства перед продажей;

прозрачность системы торгов;

простота использования;

несколько способов ставок.

Основная часть лотов на аукционе Impact Auto Auctions выставляется без ремонта. Автомобили в текущем состоянии стоят существенно ниже своих подрехтованных коллег. Это серьезно повышает выгоду сделки.

Копарт: максимально возможный выбор для всех желающих



Ежедневно на торгах аукциона Copart выставляются около 50 тысяч лотов из США и Канады. Активная торговля доступна как для дилеров, так и для частных лиц. На аукционе представлены автомобили в разных ценовых категориях. Можно подобрать как недорогое предложение эконом класса, так и стильный автомобиль премиум-сегмента, спорткар или грузовое авто. Наибольшим спросом среди украинцев пользуются бюджетные автомобили в ценовой категории до пяти тысяч долларов.

Основные преимущества аукциона Копарт:

простота и удобство веб-ресурса;

невероятное разнообразие лотов;

доступность.

Страховой аукцион Insurance Auto Auctions



Insurance Auto Auctions — это торговое пространство, заточенное на работу с техникой, попавшей под страховые случаи:

вандализм;

дорожно-транспортные происшествия;

попадание в воду;

угон;

заводские неполадки.

В числе частых предложений от продавцов:

транспортные средства, списанные банками или страховыми компаниями;

пострадавшие в ДТП машины с той или иной степенью повреждения;

легковушки и грузовики;

сельхозтехника, строительное оборудование и спецмашины;

лодки и мотоциклы.

В настоящее время этот аукцион — один из главных поставщиков подержанных авто в страны Европы.

Public Car Auction in Calgary: еженедельный онлайн автоаукцион

Торговая площадка уже двадцать пять лет работает в индустрии вторичной продажи авто. Сотни автомобилей разных форм, цветов и размеров представлены по вполне доступной стоимости.

Открытые аукционы проводятся каждую неделю и позволяют найти выгодные предложения всем желающим.

Как выбрать аукцион для покупки авто в Канаде?

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать выбор:

Исследуйте репутацию аукциона. Просмотрите отзывы и оценки других покупателей, чтобы узнать, насколько надежен и профессионален аукцион. Узнайте, какие виды автомобилей продает аукцион. Некоторые аукционы специализируются на продаже новых автомобилей, в то время как другие продают только подержанные автомобили. Узнайте о стоимости покупки. Некоторые аукционы могут взимать дополнительные сборы, такие как плата за регистрацию или комиссионные. Убедитесь, что вы знаете все цены, прежде чем делать ставки на автомобиль. Просмотрите список доступных автомобилей. Проверьте, есть ли на аукционе автомобили, которые вам интересны, и убедитесь, что они соответствуют вашим требованиям.

Для получения доступа к максимально возможному количеству лотов по минимальным ценам стоит заручиться поддержкой опытной посреднической компании.