5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать

Почему все вокруг сходят с ума от iPhone и стремятся заполучить новую модель сразу после ее выхода? Дело далеко не только в том, что эти смартфоны статусные и способны выделить вас из толпы. Главными отличительными чертами iOS – операционной системы, на которой работает каждый айфон, являются интуитивность, минимализм и простота использования. При каждом выпуске новой модели удобство использования смартфона только растет. Он не становится сложнее в управлении, однако возможности телефона постоянно расширяются. Расскажем о 5 главных «фишках», о которых вам стоит знать.

Замена текста

Если вам приходится часто писать одно и то же предложение (например, когда отвечаете коллегам на поздравления), вам не нужно каждый раз вводить его вручную. Вместо этого ваш aйфон позволяет создать специальный ярлык, который будет автоматически преобразован в нужное предложение. Для этого зайдите в настройки iPhone и перейдите на вкладку «Общие». Затем нажмите «Клавиатура» > «Замена текста». В правом верхнем углу нажмите кнопку плюс. В поле «Фраза» введите предложение, которое вы часто используете, а в поле «Аббревиатура» введите сокращение по своему выбору.

Быстрый запуск камеры

Если вам нужно быстро запустить камеру, вы можете сделать это с экрана блокировки. Просто проведите пальцем по экрану справа налево. Вам даже не нужно разблокировать экран, чтобы использовать эту функцию.

Встроенная функция сканера

Чтобы отсканировать документ, откройте приложение «Заметки», коснитесь кнопки создания заметки в правом нижнем углу экрана, а затем – символа камеры в его нижней части. Выберите «Сканировать документы». Документ, помещенный в рамку, будет автоматически отсканирован. Вы можете сохранить одно сканирование или отсканировать несколько страниц для просмотра в виде одного файла. Кроме того, эта функция доступна в приложении «Файлы». Чтобы воспользоваться ею, выберите меню в правом верхнем углу (3 точки) и параметр «Сканировать документы».

Возможность скрывать фотографии

О, этот неловкий момент, когда телефон попадает в чужие руки. Каждому из нас есть что скрывать: неудачные фотографии и настоящие «следы преступлений» – воспоминания о ваших вечеринках, о которых не должны знать родители. Спрятать то, что не должны видеть все, достаточно легко – выберите нужную фотографию, нажмите кнопку «Поделиться» и укажите «Скрыть» на своем iPhone. Скрытые фотографии будут храниться в специальном альбоме и не будут видны в общей фотогалерее.

Скрытые возможности клавиатуры в айфоне

Нужно отредактировать введенное сообщение, но поставить курсор в нужное место получается примерно с 10-й попытки? iPhone бережет вашу нервную систему. Когда в следующий раз вы столкнетесь с подобной задачей, попробуйте зажать пробел. Экранная клавиатура превратится в квази-сенсорную панель, с которой исчезают все буквы и другие символы. Перемещение пальца по этому пустому пространству, не поднимая его к основному тексту, позволяет перемещать в нужное место... курсор. Нашли нужное место? Теперь просто отпустите палец и начните вводить текст в нужном месте документа, заметки или любого текстового поля.

Источник: сайт skay.ua