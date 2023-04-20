Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір

Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.

Як оформити КАСКО на сайті ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Страхова компанія завжди намагається покращити комфорт своїх клієнтів. Вам достатньо просто звернутися до найближчого представництва «ПЗУ Україна», а страховий агент далі про все подбає сам. Також користувач може самостійно надати всі необхідні дані через інтернет, після чого з вами зв’яжеться представник страхової компанії та підготує електронний договір КАСКО, що надійде на email.

Чому варто оформлювати КАСКО в СК «ПЗУ Україна»

Кожен клієнт цієї страхової компанії може незмінно розраховувати на низку суттєвих переваг, а саме:

Можливість скористатися індивідуальними знижками (залежать від віку, стажу та особливостей транспортного засобу). Можливість отримати допомогу від аварійного комісара після ДТП. Це засіб для збереження водійських прав, а ще комісар допомагає заповнити документи. Онлайн-оформлення КАСКО через сайт страхової компанії. Можливість дистанційного врегулювання покриття збитків. Пошук відповідних СТО. Невеликий середній термін виплат відшкодування. У певних ситуаціях водій може отримати відшкодування протягом доби після настання страхового випадку. До кожного укладеного договору КАСКО додається перелік асистанських послуг, якими клієнт в разі необхідності має змогу скористатись: підмінне авто, таксі, евакуація при поломці, запуск двигуна, заміна колеса (за наявності запасного), підвіз пального, підкачка шин.

Що покриває КАСКО та які транспортні засоби можуть бути застраховані

Є кілька страхових випадків, збитки від яких може покривати КАСКО від СК «ПЗУ Україна». До них відносяться:

вибух або пожежа в автомобілі чи ділянці навколо;

пошкодження авто сторонніми предметами – деревом, стовпом тощо;

вандалізм, крадіжка та інші незаконні дії сторонніх людей;

збитки внаслідок стихійного лиха – повені, удару блискавки тощо;

і, звичайно ж, ДТП.

Варто зазначити, що не всі транспортні засоби можна застрахувати договором КАСКО в компанії «ПЗУ Україна». Легкові автомобілі мають бути випущені не більше ніж 15 років тому, мотоцикли – 6 років, а вантажні транспортні засоби – 20 років. Від типу транспортного засобу залежатиме й ціна страхування.