Кулеба: Для НАТО настав час перестати шукати виправдання

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для журналу Foreign Affairs.

"Для цього потрібно визнати неминуче: Україна вступить у НАТО, і це станеться радше швидше, ніж пізніше. Альянсу час облишити пошук виправдань та розпочати процес, який завершиться вступом України", – вказав він.

Початок процедури продемонструє російському президенту Володимиру Путіну, що він вже зазнав невдачі. Це змусить його вгамувати амбіції.

"Під час цієї війни Україна довела, що більш ніж готова до членства і може багато запропонувати Альянсу. НАТО має ухвалити політичне рішення, яке або визначить графік вступу України безпосередньо на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року. Вступ – це процес, і досягнення кінцевої мети повноправного членства України в Альянсі залежатиме, зокрема, від ситуації безпеки, але цей процес має розпочатися негайно", – підсумував Кулеба.