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Німеччина готова заарештувати путіна та передати його до МКС

20.03.2023 / 15:24
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що ФРН заарештує президента росії володимира путіна та передасть його до Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо російський диктатор з'явиться на території його країни.

Про це повідомляє Bild у неділю, 19 березня.

"Я очікую, що ICC швидко звернеться до Інтерполу і договірних держав і попросить їх забезпечити виконання. Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати путіна та передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - заявив Бушман.

Bild прогнозує, що, у будь-якому випадку більш імовірно, що путін більше ніколи добровільно не ступить на західну землю. Президент рф, ймовірно, почуватиметься справді безпечно лише в росії, пише видання.

путін, Бушман
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