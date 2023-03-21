Німеччина готова заарештувати путіна та передати його до МКС

Про це повідомляє Bild у неділю, 19 березня.

"Я очікую, що ICC швидко звернеться до Інтерполу і договірних держав і попросить їх забезпечити виконання. Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати путіна та передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - заявив Бушман.

Bild прогнозує, що, у будь-якому випадку більш імовірно, що путін більше ніколи добровільно не ступить на західну землю. Президент рф, ймовірно, почуватиметься справді безпечно лише в росії, пише видання.