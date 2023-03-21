Politico: НАТО прискорить зусилля з накопичення озброєння та живої сили вздовж східного кордону альянсу

Це крок, який має на меті зупинити росію від розширення своєї війни за межі України, пише Politico.

Однак, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні ресурси: солдатів, навчання, кращу інфраструктуру – і, що найважливіше, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

Оскільки країни вже стурбовані своїми власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більшої кількості снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі члени НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу.

“Це виклик, з яким НАТО стикалася в минулому, і який, як побоюються експерти, може стати постійною проблемою для західного альянсу, оскільки війна росії затягується на другий рік. У той час як США та ЄС будують плани отримати більше зброї – швидко, – процес поповнення запасів неминуче займе час”, – зазначає видання.

Цієї весни військові лідери мають представити оновлені регіональні плани оборони одного мільярду громадян Альянсу. На думку посадовців, для забезпечення роботи нової моделі потрібно до 300 тисяч військовослужбовців НАТО.

Один з високопоставлених військових чиновників НАТО підкресливши потребу в значно “більшій кількості військ” і особливо в більшій кількості сил у стані “готовності”.

Є кілька рівнів “готовності”, пише Politico. Перший рівень може складатися з приблизно 100 000 солдатів, готових до переміщення протягом 10 днів і залучених з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви), сказав Генріх Браус, колишній помічник генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування сил. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.

“Але процес може затягнутися. Чому? Тому що для того, щоб рухатися так швидко, навіть за місяць, потрібно багато людей, обладнання та навчання – багато грошей”, – йдеться у матеріалі.

Деяким збройним силам доведеться активізувати свої зусилля щодо вербування. Багатьом союзникам доведеться збільшити витрати на оборону. І всім доведеться купувати більше зброї, боєприпасів та спорядження.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг водночас неодноразово заявляв, що союзники активізували роботу з виробництва боєприсаів в останні місяці і що альянс працює над новими вимогами до снарядів.

Але він також визнав проблему. “Нинішні темпи споживання в порівнянні з поточними темпами виробництва боєприпасів не є стійкими”, – сказав він на початку березня.

“Щойно військові плани НАТО будуть готові, столицям буде запропоновано зважитись і зрештою надати війська, літаки, кораблі та танки для різних частин планів. Випробуванням для НАТО стане це літо, коли лідери 30 країн-членів альянсу зустрінуться у Литві”, – додає Politico.

Деякі союзники вже визнали, що задоволення потреб НАТО вимагатиме набагато більше інвестицій.