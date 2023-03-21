На рішення ФРН про арешт путіна відреагували у ск рф

Про це повідомляє слідчий комітет рф.

"Голова ск росії доручив центральному апарату відомства в рамках перевірки, що проводиться, дати необхідну правову оцінку висловлюванням міністра юстиції ФРН про виконання незаконної вимоги Міжнародного кримінального суду про арешт громадян рф на території Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден назвав сильним кроком рішення МКС видати ордер на арешт путіна.