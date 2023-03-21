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На рішення ФРН про арешт путіна відреагували у ск рф

20.03.2023 / 17:23
Голова слідчого комітету росії (ск рф) олександр бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції Німеччини про арешт володимира путіна.

Про це повідомляє слідчий комітет рф.

"Голова ск росії доручив центральному апарату відомства в рамках перевірки, що проводиться, дати необхідну правову оцінку висловлюванням міністра юстиції ФРН про виконання незаконної вимоги Міжнародного кримінального суду про арешт громадян рф на території Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден назвав сильним кроком рішення МКС видати ордер на арешт путіна.

путін, бастрикін
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