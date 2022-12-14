Алла Барановская: Прага, Париж, Ницца, Нью-Йорк и Варшава – на благотворительных ужинах собрали 22 миллиона для Украины

Серия благотворительных ужинов «CHARITY DINNERS» инициирована супругой народного депутата Украины Николая Тищенко Аллой Барановской, при поддержке фонда Тищенко «Way of peace» и МИД Украины, чтобы напоминать миру о важности поддержки Украины и финансовой помощи для обороны.



Ранее благотворительные ужины проходили в Праге, Париже, Ницце и Нью-Йорке. За это время команда проекта смогла собрать 22 миллиона гривен, на которые были приобретены автомобили для военных и специализированные машины для транспортировки раненых из эпицентров боевых действий.

Каждый из благотворительных ужинов был тематическим, имея свою неповторимую эстетику, связанную с Украиной. Например, в Нью-Йорке символом ужина стала калина, которая издавна воспринималась, как дерево крови и рода, связывала поколение и символизировала гордость за своих предков.

В Варшаве ужин проходил при свечах, которые гости зажигали сами в знак солидарности с украинским народом.

«После атак врага миллионы людей вынуждены ежедневно проходить испытания отсутствием электроэнергии, тепла и воды, но это никак не поколеблет веру в победу. В знак солидарности гости самостоятельно зажгли свечи на своих столах, как это каждый вечер делают миллионы украинцев», - отметила в комментарии Алла Барановская.

Не случайной, по словам Барановской, стала и локация проведения последнего в 2022 году ужина – Варшава.

«Проведение последнего ужина в 2022 году в Варшаве было очень символичным, ведь с начала полномасштабной агрессии Польша выразила безоговорочную поддержку Украине. Страна приняла более 6 миллионов беженцев, помогает финансово, в частности, в военной отрасли, и продолжает оказывать разнообразную поддержку», - говорит Барановская.

Традиционно в ходе ужина организаторы провели среди гостей благотворительный аукцион. Одним из лотов стал бюст Тараса Шевченко с рабочего стола Кирилла Буданова, который купили за 17 тысяч евро.

За концепцию ужина отвечали Selena Rai, Bloomenty и агентство Mopis decor. Локацию гостеприимно оказали Praga centrum, а поддержку мероприятия – Royal Tulip Warsaw Hotel. Ведущим вечера стал Тимур Мирошниченко.

Всеукраинский фонд «Дорога мира» Николая Тищенко с начала лета провел серию благотворительных мероприятий «CHARITY DINNERS» в Праге, Париже, Ницце, Нью-Йорке и Варшаве. За это время было выручено 22 миллиона гривен, за которые были приобретены автомобили для военных и специализированные машины для транспортировки раненых из эпицентров боевых действий.

Проект «CHARITY DINNERS» создан инфлюэнсером Аллой Барановской при поддержке фонда «Way of peace» и МИД Украины.