Навіщо стартапу агенція IT-рекрутингу

Ваша ідея зацікавила бізнес-ангелів? Настав час збирати core team, яка зробить ідею реальністю. На етапі запуску стартапу та масштабування бізнесу максимально швидко та ефективно підбере персонал агентство IT рекрутинга. Це гарантує об'єктивність формування команди та її ефективність.

Чим відрізняється агенція IT-рекрутингу від універсальних компаній

Цифрові технології – це особлива мова, субкультура, професійна спільнота. Сорсери та рекрутери профільної агенції відрізняють Pyton від С++, Senior від C-Level, знаходять талановитих спеців з Data Science на Kaggle та Architect-а для Enterprise.

90% програмістів перебувають у стані пасивного пошуку перспективної роботи. Сорсери проводять постійний аналіз ринку, готові швидко сформувати список релевантних кандидатів:

моніторинг ринку, ексклюзивна база даних потенційних кандидатів

глибокий аналіз відкритих та анонімних резюме, профілів Linkedin;

мультиформатний пошук на платформах Djinni, GitHub, INCO;

спеціальні інструменти boolean search, X-Ray search, розширення браузерів.

Респектабельна агенція IT-рекрутингу має мультифункціональний LinkedIn Professional, дорогий софт, англомовних інтерв'юерів з технічною підготовкою. До подання роботодавцю резюме відбувається копітка робота. Результат – клієнти ITExpert закривають вакансію в середньому за 6 резюме, що подані на розгляд роботодавця.

Як відбувається пошук IT-фахівців профільним рекрутинговим агентством

Перший етап – консультація роботодавця: аналіз ринку вакансій, докладний перелік завдань співробітника та критеріїв відбору. Важливо, щоб роботодавець точно розумів – спеціаліст з якими навичками, знаннями та особистісними характеристиками посилить команду стартапу.

Другий етап – пошук претендентів. В агенції ITExpert власна база даних зі 130 тисяч фахівців екстракласу: СТО, розробники, QA, DevOps для ігрових проєктів, AI, VR, E-commerce, Fintech, Web3, Machine Learning, інших напрямків. Додатково сорсер використовує професійні інструменти пошуку кандидатур. Із сотень тисяч претендентів відібрані ті, хто відповідає критеріям роботодавця.

Третій етап – аналіз резюме, оцінка рівня англійської та професійної компетенції, індивідуально розроблений HR-скринінг, відео інтерв'ю, перевірка достовірності поданої кандидатом інформації. На основі комплексного аналізу за 3-5 днів з початку пошуку роботодавець отримує кілька кращих резюме.