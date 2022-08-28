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Наступні місяці війни в Україні будуть дуже важкими – Джонсон

28.08.2022 / 13:00
Наступні місяці війни в Україні будуть дуже важкими – Джонсон
фото Офіційний сайт Президента України
Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що наступні місяці російсько-української війни будуть дуже важкими, але Україна обов’язково вистоїть і переможе.

Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що наступні місяці російсько-української війни будуть дуже важкими, але Україна обов’язково вистоїть і переможе.

"Наступні місяці війни в Україні будуть важкими, дуже важкими", – написав Джонсон у колонці The Mail.

Прем'єр Британії впевнений, що путін майже напевно влаштує Заходу енергетичну кризу, але європейцям не можна здаватися. Він попередив громадян, що рахунки за енергоносії цього року будуть високими, але винен у цьому путін, оскільки саме він розв’язав варварську війну проти України.

"Ця війна путіна коштує британським споживачам. Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає. Йому це подобається. І він хоче, щоб ми скрутилися. Він вважає, що м’яким європейським політикам не вистачить духу на боротьбу – що наступної зими ми кинемося в губку, знімемо санкції і будемо просити російські нафту і газ", – пише прем'єр Британії

Адже якщо путін дозволить змінити кордони Європи силою, це призведе до ще більшої економічної та політичної нестабільності:

"У цьому жорстокому армрестлінгу український народ здобуде перемогу. Як і Британія.

Інші країни засвоять урок, що насильство та агресія можуть окупитися – і це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності", – пояснив Джонсон.

Борис Джонсон запевнив, що уряд приймає необхідні довгострокові рішення для того, щоб результат відновлення був "золотим".

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