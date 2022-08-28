Священник УПЦ розповів, як підготуватися до таїнства Соборування

Головною вимогою до участі у таїнстві Соборування (Єлеосвячення) є віра у зцілення Богом людини від недуг - тілесних і душевних.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

Священник зазначив, що якоїсь обов'язкової підготовки до обряду Соборування в текстах Святого Письма чи святих отців немає – важлива віра та щире бажання людини.

«Згадуються слова з книги Діянь святих апостолів, коли апостол Филип розповідав одній людині про Христа та про таїнство Хрещення. Людина, побачивши перше водоймище, зупинилася і каже: «Ось вода, що нам заважає прийняти хрещення?». І того ж дня прийняв хрещення і благодать Святого Духа зійшла на цю людину (Діян. 8:36-39)», - нагадав отець Сергій.

Основою участі у будь-якому таїнстві є віра людини та довіра Богу, наголосив священник.

Він нагадав, що якщо говорити про особливості підготовки до таїнства Соборування, то Святе Письмо вказує: «Хто з вас хворий, хай покличе пресвітерів Церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в Ім'я Господнє» (Як. 5:14).

«До таїнства Соборування приходять не просто подивитися, що тут буде. Необхідною умовою участі в таїнстві Соборування є доростання до того, що ти розумієш, що надія на зцілення не лише у фармацевтиці чи лікарях, а розуміння того, що головним Лікарем нашого життя, який лікує не лише тіло, а й душу, є Бог. І якщо довіряєш словам Господнім, тоді приходь на таїнство Соборування», - підсумував протоієрей Сергій Ющик.