Войти | Зарегистрироваться
08:46

суббота,
27 августа
Онлайн
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Тищенко жёстко ответил на шутку «Квартал 95»

26.08.2022 / 16:35
Тищенко жёстко ответил на шутку «Квартал 95»
Народный депутат Николай Тищенко на своей странице в Facebook креативно ответил комикам из студии «Квартал 95», которые в своём шоу предложили назначить Тищенко президентом России с целью максимально унизить россиян.

«Я Николай Тищенко, официально заявляю, готов быть назначенным президентом России с целью максимально унизить россиян», – написал Тищенко и озвучил первые четыре своих решения на этом посту.

«Моими первыми решениями в этой не почётной должности будут:

 1. Капитуляция в войне с Украиной с признанием полного поражения, возвращением всех оккупированных территорий, включая Белгородскую и Ростовскую область!

2 . В качестве репараций подписание контракта на безвозмездную поставку природного газа в Украину на 100 лет.

3. Повышение статуса украинского языка на территории России до первого государственного.

 4. Передача Первого Российского канала в управление студии «Квартал 95» с целью уничтожения достоинства Россиян плоскими и примитивными шутками», – пошутил народный депутат.

В своём ответе Николай Тищенко намекнул на примитивность шуток «95-го Квартала». Пользователи Facebook поддержали намёк Тищенко и в комментариях под его постом массово выразили мнение о существенном ухудшении качества юмора в шоу «Квартал 95» после ухода главного солиста.

Напомним, несколько дней назад Николай Тищенко подверг жёсткой критике руководителя НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. Тищенко раскрыл шокирующие факты о бездумной растрате Юрием Витренко сотен миллионов гривен государственных денег и схему получения взяток, произведениями искусства, руководством «Нафтогаза». Тищенко анонсировал неизбежное увольнение Витренко с должности главы НАК «Нафтогаз».

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 августа
25 августа
24 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.