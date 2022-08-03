Єпископ УПЦ розповів про духовний подвиг пророка Іллі

Церква в каноні пророку Іллі надає йому риси православного аскета і подвижника - ісихаста.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Коли говорять про пророка Іллю, то зазвичай згадують його ревнощі по Бозі або силу його молитви, що зачинила небо від дощу. Справді, пророк був людиною, яку можна порівняти з вихором, бурею чи вогнем. Він горів перед Богом Живим своєю полум'яною вірою, і був готовий на будь-які жертви, щоб її відстояти», - сказав єпископ Віктор.

Владика зазначив, що Святе Письмо звертає увагу на ще одну дуже важливу деталь у житті пророка Іллі, а саме, на інший підхід як до молитви, так і до розуміння Бога.

У третій книзі Царств ми читаємо: «Вийди і стань на горі перед лицем Господнім, і ось, Господь пройде, і великий і сильний вітер, що роздирає гори і розтрощує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь; після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь; після землетрусу вогонь, але не у вогні Господь; після вогню віяння тихого вітру, і там Господь» (3 Цар 19:11-12).

«Тут Творець хоче сказати старозавітній людині Іллі, що шлях до Нього - це шлях любові, миру, милосердя. Бог - це не гроза, не вітер, не землетрус, а як голос прохолоди. Він не руйнує свободу людини, не знищує її, а тихо стукає у двері нашого серця, пропонуючи Себе в жертву за гріхи світу. Зрозуміло, що старозавітному іудею вмістити такого Бога у своєму серці було дуже важко. Але водночас через слова з книги Царств вже проглядається новозавітне вчення», - пояснив архієрей.

Ієрарх УПЦ зазначив, що саме тому Церква в каноні пророку Іллі присвоює йому риси вже цілком православного аскета та подвижника - ісихаста. «У восьмій пісні канону зустрічаємо такі слова: «Очи́стив от вся́кия скве́рны, боже́ственный проро́че, тво́й у́м, те́м и ве́сь свя́т бы́л еси́, к Боже́ственному све́ту все́х наставля́я», - додав він.

На завершення єпископ Віктор закликав очистити від всякого гріха і поганий розум, щоб прилучившись благодаті Святого Духа, пізнати, що Бог є Світлом, що просвітлює і освячує всяку людину, що приходить у світ.