На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

В Волынской, Винницкой и Черновицкой епархиях священнослужители Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
На Волыни в селе Оленовка Рожищенского района священники УПЦ совершили чин отпевания погибшего Защитника Украины Николая Солодового.
«Военнослужащий погиб 27 июня во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области», – говорится в сообщении.
Митрополит Винницкий и Барский Варснофий провел в последний путь погибшего украинского воина Евгения Фалинского. Чин похорон состоялся в Браилове.
В Черновицкой епархии УПЦ состоялось отпевание погибшего военнослужащего ВСУ Николая Унгуряна.
Чин похорон в сослужении епархиального духовенства возглавил протоиерей Георгий Зозуля в храме в честь святителя Николая города Вашковцы Вижницкого благочиния.