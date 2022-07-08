На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

В Волынской, Винницкой и Черновицкой епархиях священнослужители Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Волыни в селе Оленовка Рожищенского района священники УПЦ совершили чин отпевания погибшего Защитника Украины Николая Солодового.

«Военнослужащий погиб 27 июня во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области», – говорится в сообщении.

Митрополит Винницкий и Барский Варснофий провел в последний путь погибшего украинского воина Евгения Фалинского. Чин похорон состоялся в Браилове.

В Черновицкой епархии УПЦ состоялось отпевание погибшего военнослужащего ВСУ Николая Унгуряна.

Чин похорон в сослужении епархиального духовенства возглавил протоиерей Георгий Зозуля в храме в честь святителя Николая города Вашковцы Вижницкого благочиния.