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Вадим Новинский сложил депутатские полномочия и займется гуманитарной деятельностью совместно с УПЦ

06.07.2022 / 15:34
Вадим Новинский сложил депутатские полномочия и займется гуманитарной деятельностью совместно с УПЦ
Принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов

Народный депутат Украины Вадим Новинский покидает Верховную Раду, чтобы сосредоточиться на гуманитарных и благотворительных проектах.

Об этом Вадим Новинский написал в своем Фейсбук.

«В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики - время и обстоятельства диктуют другие приоритеты. Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов. Особое внимание буду уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной», - отметил Вадим Новинский.

Он подчеркнул, что созданный им Фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы направлял в Мариуполь и в другие города Украины гуманитарную помощь и медикаменты.

«В этом деле мы выступаем совместно с Украинской Православной Церковью, которая всегда в дни тяжелейших испытаний была со своим народом и со своею паствой. И сейчас мы оказываем и будем оказывать посильную помощь украинцам, оказавшимся в положении вынужденных беженцев и переселенцев», - написал Вадим Новинский.

Политик поделился, что в планах обеспечить населенные пункты Украины автомобилями «скорой помощи», медицинскими препаратами, продуктами питания.

«Впереди – реализация программ по послевоенному возрождению Украины и ее экономики, восстановлению заводов и инфраструктуры, новые проекты, которые обеспечат людям новые рабочие места. Уверен, что мои избиратели с пониманием отнесутся к моему решению», - подытожил Вадим Новинский.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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